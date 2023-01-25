2023/01/25 | 15:37 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات: إحباط مخطط يستهدف محكمة استئناف نينوى بواسطة ثلاثة انتحارين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/25 | 15:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات: إحباط مخطط يستهدف محكمة استئناف نينوى بواسطة ثلاثة انتحارين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات: إحباط مخطط يستهدف محكمة استئناف نينوى بواسطة ثلاثة انتحارين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).