"لن نصبح طرفا في الحرب".. ألمانيا تؤكد موقفها بعد قرار الدبابات

2023/01/25 | 15:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الأربعاء، إن ألمانيا ستدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا ولكن دون أن تصبح طرفا في الحرب، وذلك في تصريحات أعقبت إعلان برلين الموافقة على توريد دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.

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