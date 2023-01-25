سند: المحكمة الاتحادية تقرر إلغاء كافة قرارات مجلس الوزراء السابق والحالي بتحويل الاموال الى اقليم كردستان

2023/01/25 | 15:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، حكماً بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل الاموال لإقليم كردستان.وقال مصدر قضائي: إن “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء في تحويل الاموال الى إقليم كردستان باعتبارها مخالفة للقانون … Readmore

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