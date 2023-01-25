2023/01/25 | 15:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الجنرال بات رايدر، بأن بلاده تعمل أيضا بصورة وثيقة مع حلفائها استعدادا لتجربة نووية محتملة.ونقلت وكالة “يونهاب” عن رايدر قوله بأن الولايات المتحدة تراقب كوريا الشمالية عن كثب تحسبا لإمكانية إجرائها تجربة نووية … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البينتاغون: نعمل بصورة وثيقة مع حلفائنا للاستعداد لتجربة نووية محتملة من كوريا الشمالية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البينتاغون: نعمل بصورة وثيقة مع حلفائنا للاستعداد لتجربة نووية محتملة من كوريا الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).