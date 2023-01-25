2023/01/25 | 15:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهريب العملة – عبدالعظيم الخفاجي نعم كل ما يطلبه الفدرالي الامريكي هو تأكيد دعوتنا نحن مجموعه من الاقتصاديين ورجال الاعمال هو الرجوع الى فتح الاعتمادات المستنديه مباشرة الى الجهة المستورده دون وسيط طفيلي ابعد التاجر او المستورد من سهولة فتح الحساب الجاري لدى المصارف خاصة الحكوميه وهو مفتاح فتح الاعتماد المستندي .كل ما يطلبه […]

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