الشمري يبحث اجراءات تسلّم الملف الأمني في واسط والمثنى والديوانية

2023/01/25 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الداخلية يترأس ورش عمل مكثفة بشأن متطلبات واحتياجات قيادات شرطة المثنى والديوانية وواسط بعد تسلم الملف الأمني في هذه المحافظات================ترأس وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، ورشة عمل مكثفة في مديرية التأهيل والتدريب، لمناقشة احتياجات ومتطلبات إنجاح مهام وزارة الداخلية بعد تسلم الملف الأمني في محافظات المثنى والديوانية وواسط بحضور وكلاء الوزارة وقادة شرطة هذه المحافظات وعدد من الضباط.وأكد السيد الوزير على ضرورة العمل وفق الخطط المرسومة في إدارة الملف الأمني في هذه المحافظات، مشدداً على العمل بالقيادة والسيطرة، ومركز العمليات، والتصدي للمسؤولية بخطة متكاملة من خلال جهد استخباري متميز على الأرض والعمل على جمع المعلومات ومتابعة المطلوبين للقضاء والقبض عليهم، مؤكداً دعمه لقادة شرطة هذه المحافظات واسناد عملهم، وأن وزارة الداخلية قادرة على توفير الأجواء الآمنة والمناسبة للمواطنين، مبيناً أن على رجل المرور أن يعمل على انسيابية حركة الشارع وتعزيز هيبة القانون.وأضاف السيد الوزير أن على قيادة شرطة المثنى تشديد الجهد الاستخباري للقضاء على تجار المخدرات والمتعاطين في هذه المحافظة، كما استمع سيادته الى إيجاز عن عمل كل قيادة من قيادات الشرطة

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