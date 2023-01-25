النفط تباشر بتحويل عمل الاجراء اليوميين إلى عقود

2023/01/25 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، المباشرة بتحويل عمل الاجراء اليوميين الى عقود وفق القرار 315 لسنة 2019.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أنه "استناداً الى توجيه وزير النفط حيان عبد الغني باشرت الدائرة الادارية والمالية في الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحويل عمل (الاجراء اليوميين) وفق قرار مجلس الوزراء رقم 267 لسنة 2022، الى عقود وفق القرار 315 لسنة 2019".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء بتوجيه من الوزير الى الدائرة الادارية والمالية بالإسراع في اصدار تعميم الى الشركات والتشكيلات النفطية لتنفيذ قرار تحويل المشمولين بالقرار الى عقود".





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