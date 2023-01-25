بـ3 انتحاريين.. احباط مخطط إرهابي لاستهداف محكمة استئناف نينوى

2023/01/25 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف محكمة استئناف نينوى بواسطة ثلاثة انتحاريين، وأكدت أنه تم القاء القبض عليهم قبل التنفيذ.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بإشراف ومتابعة من قبل وزير الداخلية، نجح ابطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بمتابعة أنشطة العناصر الإرهابية في عموم العراق".

وأضافت أن "المؤشرات قادت بعد تحليلها الى الكشف عن وجود نوايا إرهابية لتنفيذ عملية إرهابية لاستهداف محكمة استئناف نينوى من قبل عصابات داعش الإرهابي بواسطة ثلاثة انتحاريين او ما يسمى الانغماسين".

وبينت الوكالة أنه "على اثر هذه المعلومات قام ابطالنا بمراقبة العناصر الإرهابية وزرع مصادر تتابع تحركاتهم وأماكن تواجدهم حتى تمكنوا من القبض على ثلاثة إرهابيين مع أسلحتهم ومعداتهم قبل دخولهم للمحكمة واحباط المخطط الإرهابي بمهنية عالية".

وأكدت أنها "قادرة على الوصول الى العناصر الإرهابية التي تحاول استهداف بلدنا واهلنا من خلال عملها الدؤوب واخلاصها تجاه العراق".

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