2023/01/25 | 16:20 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إنخفاض مناسيب المياه توقف محطة توليد الطاقة في سد الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: lF_XBnjlZDE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إنخفاض مناسيب المياه توقف محطة توليد الطاقة في سد الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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