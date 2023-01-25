احتجاجات في العراق بسبب انخفاض سعر الدينار أمام الدولار

2023/01/25 | 16:30 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت تجمعات شبابية وناشطون وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي العراقي في العاصمة بغداد بسبب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.

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