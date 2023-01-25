اينفوكرافيك : العراق خارج القائمة.. تصنيف أول 10 جامعات في الدول العربية لعام 2023

2023/01/25 | 16:33 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – اينفوكرافيك يُسلط تصنيف QS للجامعات العربية، الذي بدأ للمرة الأولى في عام 2014، الضوء على الجامعات الرائدة في العالم العربي.ويشمل تصنيف المنطقة العربية لهذا العام ما يقرب من 200 جامعة.وحسب الترتيب، فإن ثلاث مؤسسات من المملكة العربية السعودية موجود في مراكز الصدارة، حيث قفزت جامعة الملك سعود من المركز السادس إلى المركز الرابع منذ …

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