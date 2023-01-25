بأدوات فلكلورية قديمة، يحافظ على الزي الايزيدي التراثي، ويحيك تاريخ كامل

2023/01/25 | 16:33 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – فريد نواف الشاب الايزيدي ” حمدان عساف ” من مواليد 1993، يقطن في مجمع زورافا في شمال جبل سنجار ضمن محافظة نينوى، يحافظ على الزي التراثي الايزيدي من خلال حياكتها من الصوف بأدوات فلكلورية قديمة تعود لزمن اباءه و اجداده و ورث العمل منهم.العودة في غرفة طينية في منزله الشبه مهدم، …

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