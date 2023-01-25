التربية توضح بشأن

2023/01/25 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت وزارة التربية اليوم الاربعاء، خضوع إحدى نماذج الاسئلة الامتحانية في إحدى مدارس محافظة الانبار، إلى "تزوير وتزييف"، باطلاق وصف "حديث نبوي" على جملة اعتيادية.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في إيضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إنه "إشارة الى الصورة التي نُشرت هذا اليوم عن وجود حديث نبوي مكذوب في اسئلة إمتحانية بمدرسة الكرمة التابعة لتربية الأنبار خلال امتحانات نصف السنة للصف الرابع الإبتدائي"، مبينًا أن "نسخة الأسئلة المنشورة مُزورة وفيها تحريف واضح، والاسئلة الحقيقية على الجنب الآخر كما هو واضح، قام المزور بتغيير كلمة "العبارة التالية" الى "الحديث النبوي".

واضاف أن الوزارة "تحتفظ بحقها القانوني في مُلاحقة من يقوم بتزوير الحقيقة وتحريفها بهدف استهداف الثقة بالعملية التربوية والتقليل منها عبر مواقع التواصل الإجتماعي".

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