انسحاب المتظاهرين من امام مبنى البنك المركزي

2023/01/25 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بانسحاب المتظاهرين من امام مبنى البنك المركزي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "متظاهري البنك المركزي انسحبوا بعد تسليم مطالبهم الى محافظ البنك على ان يتم تنفيذها خلال مدة اقصاها اسبوع".

وأضاف أن "في حال لم يتم تنفيذ المطالب سيتم الاعلان عن اعتصام مفتوح امام المنطقة الخضراء".

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن " المئات من المواطنين تجمعوا، في ساحة الرصافة وسط بغداد تمهيدا لانطلاق مسيرة احتجاجية باتجاه البنك المركزي العراقي في شارع الرشيد، بعد استمرار ازمة ارتفاع أسعار صرف الدولار".





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