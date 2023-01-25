العراق يشارك في اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

2023/01/25 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شارك العراق، اليوم الأربعاء، في اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بدورته (٤٢) المنعقدة في قطر.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي في بيان صدر على هامش اجتماعات الدورة تلقته (بغداد اليوم) إن "هذا الاجتماعيؤكد حرص البلدان العربية على دعم التوجهات التي تستهدف الشرائح الفقيرة ناهيك عن شريحة المعاقين والطفولة"، مشيرا الى ان"الحضور لهكذا اجتماعات يعد استكمالاً لما نبذله في العراق من جهود لخدمة الشرائح والمناطق الاشد فقراً".

واوضح الأسدي ان "اجتماع الدوحة يهدف لخفض معدلات الفقر ويعد انطلاقة جديدة للتركيز على اهم القضايا التي تمس المواطنالعربي".

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