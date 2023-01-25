نجيب ساويرس في ذكرى

2023/01/25 | 16:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، رسالة بمناسبة ذكرى "ثورة 25 يناير"، ورأى أنها "سُرقت"، بعد أن أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.

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