السوداني يرأس اجتماعاً خُصص لبحث مشروع القناة الجافة

2023/01/25 | 16:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً

خُصص لبحث سير العمل في مشروع القناة

الجافة، حضره وزير النقل والشركة

الاستشارية المكلفة بإعداد تصاميم

المشروع.

وأكد السوداني بحسب بي

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