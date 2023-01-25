بسبب قطعة ارض.. النزاهة: صدور أمر باستقدام وزير الداخلية السابق

2023/01/25 | 16:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الأربعاء، عن صدور أمر استقدام بحق وزير

الداخلية السابق؛ على خلفية ارتكابه

عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ لتحقيق

المنفعة الشخصية على حساب الدولة.

وقالت دائرة التحقيق

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