2023/01/25 | 16:49 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر آلاف العراقيين اليوم الأربعاء أمام البنك المركزي العراقي في بغداد احتجاجا على المضاربات التي يشهدها سعر صرف الدولار في البلاد للشهر الثالث على التوالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفضوا مضاربات سعر صرف الدولار.. آلاف العراقيين يتظاهرون أمام البنك المركزي في بغداد) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفضوا مضاربات سعر صرف الدولار.. آلاف العراقيين يتظاهرون أمام البنك المركزي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).