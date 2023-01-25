السوداني يرأس اجتماعا لبحث مشروع القناة الجافة

2023/01/25 | 16:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث مشروع القناة الجافة، مشيرا إلى أن المشروع يندرج ضمن المشاريع الستراتيجية التي تركز عليها الحكومة.وذكر مكتب مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً خُصص لبحث سير العمل في مشروع القناة […]

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