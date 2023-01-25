2023/01/25 | 17:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 يناير، 2023 بغداد/المسلة: اوضحت لجنة الاقتصاد النيابية، الاربعاء، 25 كانون الثاني، 2023، عن تحرك...

ظهرت المقالة تحرك نيابي لحل مسألة ارتفاع الدولار أولاً على المسلة.

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