وزير النفط يوجه باستئناف تجهيز 275 معملاً خاصاً بالوقود

2023/01/25 | 17:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، باستئناف تجهيز 275 معملاً في قطاع الإنشاءات الخاص بالوقود.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة النفط في بيان أن “عبد الغني وجّه باستئناف تجهيز 275 معملاً من معامل القطاع الخاص بالحصص المقررة من الوقود، التي كانت متوقفة عن الإنتاج لأسباب مختلفة، خلال ترؤسه اجتماع العمليات القيادي”.وقال عبد الغني، بحسب البيان، إن “الوزارة تحرص على دعم معامل القطاع الخاص بالوقود، من أجل زيادة الإنتاج الوطني، وتوفير المواد الإنشائية الأولية والأساسية للمواطنين، وللقطاعات الخدمية المختلفة”.وأشار المكتب الإعلامي إلى أن “قطاع الإنشاءات المشمول يضم معامل الطابوق، الثرمستون، الجص، البورك، وغيرها”.

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