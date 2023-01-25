2023/01/25 | 17:19 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقاء حكومي برلماني يؤكد ضرورة إنضاج القوانين المالية بينها الموازنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/25 | 17:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاء حكومي برلماني يؤكد ضرورة إنضاج القوانين المالية بينها الموازنة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاء حكومي برلماني يؤكد ضرورة إنضاج القوانين المالية بينها الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).