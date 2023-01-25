بالوثائق.. المحكمة الاتحادية تحكم بإلغاء قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل الاموال لكردستان

2023/01/25 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم

الأربعاء، حكماً بإلغاء كل قرارات مجلس

الوزراء الخاصة بتحويل الاموال لإقليم

كردستان.

وبحسب وثائق نشرها القضاء العراقي،

وتابعتها وكالة نون الخبرية، فإن

"المحكمة ال

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