عبد المهدي يحدد سببين رئيسيين لازمة الدولار في العراق

2023/01/25 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الرئيس العراقي الأسبق عادل عبد

المهدي، اليوم الأربعاء، سببين لازمة

الدولار في العراق.

وقال عبد المهدي في تدوينة، عبر فيسبوك

بعنوان "الدولار ضريبة الأثرياء على

الفقراء" تابعته وكالة نون الخبرية،

"

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