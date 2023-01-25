بعد حادثة حرق المصحف.. قرقاش يُعلق على

2023/01/25 | 18:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المستشار الرئاسي في دولة الإمارات، أنور قرقاش، الأربعاء، إن "التصرفات المشينة" تجاه القرآن من جانب بعض المتطرفين تُظهر اختلاف منظومة القيم بين المجتمعات، في معرض تعليقه على حادثة حرق المصحف في السويد، السبت، الماضي.

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