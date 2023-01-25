2023/01/25 | 18:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بالإسراع في تنفيذ مشروع القناة الجافة واختصار المراحل.

وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً خصص لبحث سير العمل في مشروع القناة الجافة، حضره وزير النقل والشركة الاستشارية المكلفة بإعداد تصاميم المشروع".

وأكد رئيس الوزراء بحسب البيان، أنّ "هذا المشروع يندرج ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تركز عليها الحكومة"، موجهاً بـ"ضرورة الإسراع في تنفيذه واختصار المراحل، من أجل تحقيق العائدات والفوارق النوعية التي تنعكس إيجاباً على الاقتصاد العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من السوداني يتعلق بمشروع القناة الجافة ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه من السوداني يتعلق بمشروع القناة الجافة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).