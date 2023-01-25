المالكي: العراق يشهد حالة من الاستقرار السياسي والامني

2023/01/25 | 18:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، اليوم الأربعاء، خلال

استقباله سفير روسيا الاتحادية لدى

العراق ايلبروس كوتراشيف، أن العراق

يشهد حالة من الاستقرار السياسي

والأمني.

وذكر المكتب الإعلامي للمال

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