رئيس الجمهورية يؤكد على ان يكون العراق حلقة الوصل بين الخليج وأوروبا

2023/01/25 | 18:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد،

اليوم الأربعاء، خلال استقباله، وزير

الدولة في وزارة الخارجية الألمانية

توبياس ليندنر، ورئيس قسم العلاقات

الثنائية والعلاقات الأوروبية مع

العراق ستيفان شنيك، على ان

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