مسؤولون بمواقع امنية حساسة ادخلوا الفاشنيستات لمقصورة كبار الشخصيات بخليجي 25

2023/01/25 | 18:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 يناير، 2023 بغداد/المسلة: اتهم محافظ البصرة اسعد العيداني، الأربعاء، شخصيات تعمل بمواقع امنية حساسة،...

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