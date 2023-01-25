2023/01/25 | 18:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 يناير، 2023 بغداد/المسلة: قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر في بيان، الأربعاء،...

ظهرت المقالة زلزال بقوة 5.87 درجة يهز منطقة شرق البحر المتوسط أولاً على المسلة.

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