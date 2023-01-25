بتهم مختلفة.. القبض على 51 مطلوبا في النجف

2023/01/25 | 18:27 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة النجف، اليوم الاربعاء، عن القبض على 51 مطلوبا و 192مركبة و96 دراجة نارية و77شخصا مخالفا بعد تنفيذ ممارسة أمنية في المحافظة.

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