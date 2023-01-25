مقتل شخص اثر شجار بين اشقاء في واسط

2023/01/25 | 18:27 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بمقتل شخص اثر مشاجرة بين اشقاء في ناحية شيخ سعد بمحافظة واسط.

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