تفقيس مليون و172 الف بيضة من مشاريع الدواجن في كربلاء

2023/01/25 | 18:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تخصيص علف الذرة الصفراء بسعر 400 الف دينار.

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