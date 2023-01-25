قيادي كردي: اجراء المحكمة الاتحادية بشأن اموال الاقليم

2023/01/25 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

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وصف النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا جزا، اليوم الأربعاء، قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء قرارات مجلس الوزراء بارسال الاموال الى اقليم كردستان، بأنه "قرار سياسي".

وقال جزا في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار المحكمة الاتحادية بخصوص عدم قانونية إرسال الأموال إلى الإقليم، هو قرار سياسي".

وأضاف أنه "للأسف بالفترة الأخيرة فأن عددا من قرارات المحكمة الاتحادية أصبحت قرارات سياسية وفيها استهداف لكل تطور في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".

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