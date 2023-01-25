السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني (تفاصيل)

2023/01/25 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حيث شهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المتبادل وتنميته في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وقدم الملك الأردني بحسب البيان "تهانيه إلى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز المنتخب العراقي بكأس خليجي 25 التي استضافها العراق، وأشاد بحسن تنظيم البطولة".

تحرير: أخ

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