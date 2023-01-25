القضاء العراقي يلغي

2023/01/25 | 18:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء، قرارا يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان.

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