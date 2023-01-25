السوداني يترأس اجتماعًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني

2023/01/25 | 18:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / ترأس القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة إيرث نيوز، إن “القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني”.

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