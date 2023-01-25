عمليات بغداد: القبض على 19 متهماً وضبط أسلحة وأعتدة ومواد مخدرة

2023/01/25 | 18:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 19 متهماً، وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط عدد من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة، وكمية من المواد المخدرة، في جانبي الكرخ والرصافة.

وذكر المكتب الإعلامي لقيادة عمليات بغداد، في بيان، أنه “تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد، وبإشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، تمكنت المفارز المشتركة من إلقاء القبض على 19 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط عدد من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة، وكمية من المواد المخدرة”.

وأضاف البيان، أن “المفارز المشتركة والمنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة، ومـن خـلال نصب السيطرات المفاجئة خلال (24 ساعة الماضية)، تمكنت من “ضبط بحوزة المتهمين، كمية من مادة الكريستال المخدرة، وأجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى مصادرة أربعة مسدسات، وكمية من العتاد، ومخازن فارغة، فيما تم ضبط عدد من العجلات المخالفة للضوابط”.

وأشار البيان، إلى أنه تم “إحالة الملقى القبض عليهم، والمواد المضبوطة، إلى الجهات ذات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

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