النفط النيابية: أزمة الكاز وقتية وفي طريقها للحل

2023/01/25 | 18:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طمأنت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الأربعاء، بأن أزمة وقود الكاز أويل الحالية مؤقتة وستحل خلال اليومين المقبلين.

وقال عضو اللجنة باسم نغيمش في حوار اطلعت عليه “تقدم”، إن “اللجنة كانت على علم مسبق قبل حدوث الأزمة”، مشيراً إلى أن “المسؤولين في وزارة النفط وشركات التوزيع أكدوا وقتها أن الأزمة لن تقع، لكن المشكلة تفاقمت بعد حصول تلوث في النفط الأسود أدى إلى التراكم والنفاذ إلى خزانات المصافي”.

وأضاف نغيمش أن “من الأسباب الأخرى هو تأخر بواخر الكاز المستورد في الوصول إلى ميناء العمية ما أدى إلى تعطيل وصول الإمداد إلى المحطات”، مبينا أن “المسؤولين في الوزارة أكدوا لنا قرب تجاوز الأزمة ومعالجة التلوث الذي حصل في الخزانات”.

ولفت إلى أن “الوزارة أعلمت اللجنة بوصول باخرة بكامل حمولتها من الكاز إلى ميناء العمية في محافظة البصرة وتعمل السلطات على تفريغها”، متعهداً بـ”تحرك لجنة النفط والغاز لمساءلة الوزارة في حال استمرت الأزمة أكثر”.

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