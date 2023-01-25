"مطلوب عشائريا" تطيح بثلاثة متهمين جنوبي العراق

2023/01/25 | 18:57 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الاربعاء، القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بالكتابة على احد الدور السكنية عبارة "مطلوب عشائرياً".

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