2023/01/25 | 19:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JgoApVhUtqs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طالبة في #بابل تصدم بعد إعادتها إلى الصف الأول المتوسط بشكل مفاجئ) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طالبة في #بابل تصدم بعد إعادتها إلى الصف الأول المتوسط بشكل مفاجئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).