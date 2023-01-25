2023/01/25 | 19:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YxUBhP1XbEk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يزور وزارة الزراعة ويؤكد ضرورة التنسيق بينها وبين الوزارات الأخرى في نشرة الـ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يزور وزارة الزراعة ويؤكد ضرورة التنسيق بينها وبين الوزارات الأخرى في نشرة الـ 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).