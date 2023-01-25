وزير التجارة: العراق يمتلك سوقاً اقتصادياً قادراً على استقطاب كبرى الشركات العالمية

2023/01/25 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحث وزير التجارة أثير الغريري مع وزير الأرض والبنى التحتية الكوري ورئيس الجانب الكوري في اللجنة المشتركة وون هي ريونك، الأربعاء، تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين وزيادة التبادل التجاري وإمكانية إقامة المعارض الدولية وتفعيل اللجنة المشتركة.

وأكد الغريري خلال اللقاء، بحسب بيان لوزارة التجارة، أن "لدى الحكومة العراقية وضمن منهاجها الحكومي رؤية في تطوير وتنمية العلاقات مع جميع دول العالم ومنها كوريا الجنوبية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد العراقي".

وأشار الغريري إلى "أهمية دخول الشركات الكورية للاستثمار في العراق وإقامة شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، خاصة وأن العراق يمتلك سوقاً اقتصادياً كبيراً قادراً على استيعاب واستقطاب كبرى الشركات العالمية".

ودعا الغريري الجانب الكوري إلى "المشاركة الفاعلة بدورات معرض بغداد الدولي لعرض منتجاتهم للسوق العراقي والتي تحظى بمقبولية لدى المواطن العراقي وخصوصا السيارات الكورية والتي بالإمكان التعامل بهذا الجانب مع الشركة العامة للسيارات والمكائن".

من جانبه، قدم الوزير الكوري "عدداً من الرؤى الاقتصادية والتجارية"، مؤكداً "رغبة بلاده في زيادة الاستثمارات في العراق، خاصة انها اثبتت نجاحها في المشاريع التي تعمل بها".

وبحسب البيان، "ناقش الجانبان موعد عقد اجتماعات اللجنة العراقية الكورية المشتركة المؤمل عقدها في النصف الأول من العام الحالي بعد موافقة الجانب العراقي والتي يترأسها وزير التجارة عن الجانب العراقي، فضلاً عن استعراض الجانب الكوري المشاريع التي اقيمت في العراق والإمكانات الكورية في مجال صناعة السيارات والتكنولوجيا والالكترونيات والبنى التحتية والطرق والجسور والطاقة وغيرها من المجالات".

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