ايران: لا انحراف في البرنامج النووي

2023/01/25 | 19:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 يناير، 2023 بغداد/المسلة: اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي، أنه لا يوجد...

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