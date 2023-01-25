روسيا تحذر: استخدام أوكرانيا لقذائف اليورانيوم ستعتبر قنابل نووية

2023/01/25 | 19:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 يناير، 2023 بغداد/المسلة: صرح رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا، كونستانتين جافريلوف، الأربعاء، بأن...

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