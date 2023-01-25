2023/01/25 | 19:19 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن سعر الفائدة صباح الأربعاء حيث تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية.ومن شأن ذلك أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5 بالمئة، وهو أعلى سعر منذ 2007.رفع بنك كندا أسعار الفائدة سبع مرات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات بإعلان بنك كندا عن رفع سعر الفائدة للمرة الثامنة على التوالي شبكة القيقب الدولية.

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