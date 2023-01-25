2023/01/25 | 19:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Zd4daO2lPqA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كويتي يهرب بلبلا عراقيا عبر مطار النجف مستخدما الجواريب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كويتي يهرب بلبلا عراقيا عبر مطار النجف مستخدما الجواريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).