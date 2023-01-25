منتخب الشباب يلاقي قرغيزستان غداً تحضيراً لنهائيات آسيا

2023/01/25 | 19:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ثاني مُبارياته الإعداديّة.

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