2023/01/25 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، أن القضاء العراقي هو ركيزة الدولة، رافضا التجاوز على قراراته ومؤسساته.

وقال الخزعلي في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم) إن "القضاء هو ركيزة الدولة، وندعو إلى ضرورة احترام قراراته والالتزام بها"، رافضا "أي تجاوز على قراراته ومؤسساته".

أدناه نص التغريدة:

تحرير: أ خ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي: القضاء هو ركيزة الدولة ونرفض التجاوز على قراراته ومؤسساته) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي: القضاء هو ركيزة الدولة ونرفض التجاوز على قراراته ومؤسساته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).